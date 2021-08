Ettevõtja Raul Kirjanen kerkis riigi järel suuruselt teiseks maaomanikuks

Eestis on maad üle 4,3 miljoni hektari. Suurim maaomanik on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), järgnevad maa-amet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, kaitseliit ning riigiettevõtted Eesti Energia ja Riigi Kinnisvara AS, vahendab ERRi uudisteportaal.