Alates tänasest saavad tööandjad küsida koroonatõendit senisest lihtsamini

Bioloogiliste ohutegurite määruses on loetletud võimalused ohutu töökeskkonna tagamiseks ning muudatustega lihtsustatakse töötajatelt vajadusel nakkusohutuse tõendi küsimist. „Tööandja ülesanne on tagada töökeskkonna ohutus. SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks peab tööandja võtma kasutusele asjakohased meetmed. Kui viiruse leviku risk on ametikoha puhul väike, võib piisata näiteks kätepesu võimaluse tagamisest. Töötajate puhul, kes puutuvad oma ülesandeid täites vahetult kokku kümnete inimestega, peab tööandja aga olema hoolsam. Määruse kohaselt on asjakohane nõuda sellistelt töötajatelt viiruse leviku vähendamiseks eelkõige vaktsineerimist, testimist või nakkusohutuse tõendamist. Kui see pole mõistlik või võimalik, võib tööandja jätkuvalt maandada riski ka teiste meetmega, näiteks nõudes isikukaitsevahendite kasutamist või andes inimesele ülesandeid, mis võimaldavad kaugtöö tegemist,“ selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.