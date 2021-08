LHV uuendas rekordtulemuste tuules kasumiprognoosi. Ka pensionireformi mõju on oodatust väiksem

"Võrreldes veebruaris avaldatud finantsplaaniga on teenustasutulud uues plaanis suuremad eelkõige panga valuutavahetuse ja arvelduste suurema mahu tõttu. Intressitulusid mõjutab positiivselt madalam intressikulu ja finantsvahendajatest klientide hoiuste kasv, negatiivsemalt mõjuvad eeldatust väiksemad tulud eelmistel aastatel soetatud laenuportfellidest. Krediidikahjumid on osutunud plaanitust madalamaks: uues finantsplaanis on tänavune laenude allahindlus 5,6 miljonit eurot väiksem kui veebruari plaanis," seletas pank, kust planeeritust suurem tulu tuleb.

Lisaks on oodatust väiksem ka pensionireformi mõju. ""Eesti majandus on hästi taastunud ning seda on näha ka klientide aktiivsusest. Oleme jätkuvalt kiiresti kasvamas nii klientide arvult kui äritegevuse mahtudelt, nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Finantsplaanis oleme enim suurendanud finantsvahendajatega seotud valuutavahetuse ja arvelduste tulusid, kuid prognoosime kõrgemat klientide arvu ning suuremaid laenumahtusid ka Eestis. Seejuures on finantseerimiskulu ja krediidikahjud oodatust madalamad, samamoodi pensionireformi mõju," ütles LHV Groupi juht Madis Toomsalu.