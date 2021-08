Kallid ehitushinnad ja majanduskasv paneb Tallinna haigla ehituse küsimärgi alla

"Asjaolusid, mis haigla ehitamist võimaldaksid, jääb järjest vähemaks, eriti kui vaatame Euroopa Liidu olulisele rahalisele panusele. Tundub, et haigla hind kipub minema algselt planeeritust suuremaks ja võib-olla oluliselt suuremaks. Teiseks läheb ligipääs Euroopa Liidu ressursile napimaks. See tähendab, et tuleb vahendeid otsida muudest kohtadest, see on Tallinna linna eelarvest. Küsimus on, kas kui palju riik sinna sekkub. Võib-olla on mõttekas projekti teha väiksemaks või jagada etappideks," lausus Lauri.