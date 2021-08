KredEx muudab kodulaenu käenduse tingimusi: karmimaks need siiski ei lähe

"Oleme koostöös ministeeriumiga koostanud rida ettepanekuid, et täpsustada käenduse tingimusi. Soovime, et see meede oleks veelgi täpsemalt suunatud nendele sihtrühmadele, kes vajavad omafinantseeringu kohustuse täitmiseks riigi tuge," selgitas KredExi kommunikatsioonijuht Joonas Kerge.

Noorte spetsialistide ja perede puhul on endiselt oluline, et riik toetaks läbi käenduse pakkumise eluaseme ostmiseks vajaliku sissemakse protsendi vähendamist, et noored saaksid osta päris oma kodu, möönas Kerge. "Seejuures tahame, et see võimalus oleks kõigil, olenemata piirkonnast."

Kui pank nõuab kodulaenu soovijalt 15-protsendilist omafinantseeringut, siis KredExi käenduse abil saab täna vähendada antud määra kümnele protsendile.

KredExi laenukäendust saab siiski kasutada vaid endale mõeldud eluaseme ostmiseks. Riik saab pakkuda tuge vaid oma päris kodu soetamiseks, mitte välja üürimise eesmärgil ehk kommertstegevuse eesmärgil soetatava kinnisvara ostmiseks, rõhutas Kerge.

"Oleme teinud ettepanekud, et seada ka hinnapiir laenukäendusega ostetavale kinnisvarale, mis sõltuks turu hetkeseisust.

Ka nõutav majade energiaklass muutub. Kui varem nõudis KredEx, et maja energiaklass peab olema C, siis nüüd saab tõenäoliselt uueks piiriks uute majade puhul vähemalt B-klass ning rekonstrueeritud vanema elamu puhul vähemalt C-klass. "Tahame, et inimesed ostaksid võimalikult hästi ehitatud ja energiatõhusaid eluasemeid," sõnas Joonas Kerge.

Eraldi töötatakse välja ka kõrgema määraga käendus, mis peaks soodustama kodu ostmist maapiirkondades, kus kinnisvara turuväärtus on madal. "Selle meetme lõplikud tingimused on alles koostamisel ning otsuse teenuse turule toomiseks peab tegema valitsus. Seega sellest on hetkel vara rääkida," kinnitas Kerge.