Kallas kutsus Saksamaa ettevõtjaid rohelisel ja digitaalsel üleminekul tegema koostööd Eestiga

Samuti andis Kallas ettevõtjatele sõnumi, et tervisekriisi mõjud majandusele on osutunud algselt kardetust väiksemateks. Tänavu esimeses kvartalis oli majanduskasv juba 5,4 protsenti. Peaministri sõnul on Eesti majanduse hea käekäik tingitud korras riigirahandusest, heast ärikeskkonnast, avatusest väliskaubandusele ja investeeringutele, aga ka tugevast füüsilisest ja digitaalsest taristust. „Heale tulemusele on kaasa aidanud ka meie jaoks võtmetähtsusega Põhjamaadest ja Balti riikidest kaubanduspartnerid, kelle majandustel on samuti suhteliselt hästi läinud,“ ütles Kallas ning lisas, et Eesti on hoidnud ka oma majanduse ja ühiskonna avatumana kui suur osa teisi Euroopa riike.