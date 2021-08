USA suurim veehoidla teatas tõsisest veepuudusest. Piirkond peab tõenäoliselt kohanema kuivema tulevikuga

Ametnikud on teatanud tõsisest veepuudusest USA suurima veehoidla Meadi järve ääres, mis põhjustab suuri kärpeid joogivees Arizonas ja teistes lääneosariikides. Ameerika Ühendriikide läänerannikul vett ja elektrit haldava büroo (USBR) deklaratsioon, mis hindab veepuuduse esimese astme tasemele, kinnitab, et pärast 20-aastast põuda on Colorado jõe ääres asuva reservuaari veetase langenud madalaimale tasemele pärast selle loomist 1930. aastal.

Juba praegu on järve mahutavus umbes 35% – reservuaari perimeetrit ääristav valge “vannirõngas” näitab, milline oli veetase kunagi. Eelduste kohaselt langeb järve tase aasta lõpuks veelgi madalamale, põhjustades 2022. aasta jaanuaris kärpeid vee osas, teatas büroo esmaspäeval.

Kõige enam saab kannatada Arizona, kes kaotab ligi viiendiku Colorado jõest saadavast veest. Pinali maakonnas tegutsevad põllumajandustootjad ja karjakasvatajad peavad tõenäoliselt arvestama sellega, et jõest saadava vee hulk kahaneb järgmisel aastal poole võrra ning kaob täielikult aastaks 2023, kui föderaalvalitsus peaks kavandama veelgi suuremaid kärpeid. Põllumajandustootjad, kes on juba pidanud maa mõneks ajaks kesaks jätma, peavad seda jätkama ilmselt ka järgnevatel aastatel ning üha enam lootma põhjaveele.

“See, mida lootsime mitte kunagi näha, on nüüd siin,” ütles büroo asekomissar Camille Calimlim Touton. “Tänase teate keskmes on ka tunnustus nendele raskustele, mille põud on kaasa toonud,” lisas ta. Mõjutamata jääb kodumajapidamiste veevarustus, kuid tõenäoliselt kogevad pered veehinna mõningat tõusu.

Vaatamata sellele, et Nevada kaotab 7% Colorado jõest saadavast veest, ei tunneta sealsed elanikud tõsist muutust, sest osariigil on alternatiivsed veeallikad, mida on hakatud tõhusamalt kasutama. Mehhiko pakkumist vähendatakse 5% ulatuses ning California osariiki veepuudus ei mõjuta.