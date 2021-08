Hinrikuse osalusel loodud lahendus jõuab peagi laiemasse kasutusse. Enim on sellest koroonaoludes võita just ürituste korraldajatel!

„See on kombinatsioon tehnoloogiast ja inimsilmadest,” räägib mõni kuu pärast koroonapandeemia puhkemist 2020. aastal tegevust alustanud ettevõtte tegevjuht ja kaasasutaja Liis Narusk. Certificu asutajate ringi kuuluvad tema kõrval veel Wise’i kaasasutaja Taavet Hinrikus ja Briti päritolu arst doktor Jack Kreindler.

Certific on meditsiinitehnoloogia ettevõte, mis pakub nii mobiili- kui ka veebirakenduse kaudu koduste koroonatestide sertifitseerimise platvormi. „Me tuvastame isiku, tuvastame testi ja kindlustame selle, et test on tehtud õigesti, ning väljastame seepeale meditsiinilise sertifikaadi,” selgitab Narusk.