Eestlased käivad Valka pandimajades, sest Läti lombardid on paljuski teistsugused

Paljude inimeste jaoks võib pandimajade maine olla vastuoluline. Osadele tuleb silme ette 90ndatest pärit hämar kelder, kus uste ees on trellid ja kus tiirleb palju kahtlase tausta ja motiividega tegelasi. Pandimajad olid toona ka politsei huviorbiidis, kuna seal kaubeldi pahatihti varastatud esemetega.

Aeg on aga 20-30 aastat edasi läinud ja ka pandimajad pole enam need, mis nad kunagi olid. Nii Eesti kui ka Läti suuremad pandimajad ei asu enam pimedates keldrites, vaid igati soliidsetel pindadel. Näiteks mitmed Banknote'i esindused asuvad Riia suurtes kaubanduskeskustes. Poed on puhtad ja hästi valgustatud, nähes tihti välja nagu elektroonikakauplused.

Lisaks peab tänapäevasel pandimajal olema esindusliku valikuga e-pood ja efektiivselt korraldatud tarneahel, et kaup jõuaks kliendile võimalikult kiiresti ja mugavalt. Sisuline erinevus on seegi, et politsei ei pea enam lombardeid suureks probleemiks, vaid vastupidi, pandimajad teevad politseiga üha rohkem koostööd, et varastatud esemed jõuaks õigele omanikule tagasi. Varastatud esemete hulk on kaduvväike: politsei tundis mullu huvi kõigest 13 Banknote'i toodud eseme vastu. Kokku on meil enam kui 10 000 toodet.

Eesti turg on killustunud

Ehkki üldine pandimajade pidamise kultuur on Baltikumis jõudsalt paranenud, erinevad Läti ja Eesti lombardid teineteisest siiski märkimisväärselt. Julgen öelda, et Lätis on pandimajade kultuur rohkem arenenud ja paremini reguleeritud. Kui Eestis on erinevate hinnangute kohaselt umbes 100 pandimaja, siis Lätis ligikaudu 220. Kui Eestis on vaid üks suurem tegija, Luutar OÜ, kel on 17 kauplust, siis Lätis on enam kui 10 poega operaatoreid tervelt seitse. Neist suurimal, Banknote'il on üle riigi 93 esindust.