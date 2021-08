Kas järgmised 30 aastat kuuluvad neile? 30 alla 30-aastast tähte tehnoloogiavaldkonnas

Estonian Business School valis välja 30 alla 30-aastast noort, kellest on juba praegu näha, et nad saadavad korda suuri tegusid ja valutavad südant meie tuleviku pärast. Tegemist on noortega, kes on võtnud endale missiooniks muuta digitaliseerimise ja jätkusuutlikkuse valdkonda. Seejuures ei ole nimekirjas üksnes ettevõtjad, vaid ka teadlased ja kohaliku elu edendajad. Vaatame, kes need 30 noort on.