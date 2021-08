Kiirtestide müük tõusis mühinal: mida töökohas testimisel silmas pidada?

„Nägime, et kevade lõpus ja suve alguses, mil viiruse levik oli tagasihoidlik ja ühiskondlik hirmufoon madal, kukkus ka kiirtestide müük sisuliselt nulli. Lisaks olid paljud tootmisettevõtted juulis puhkusel ja tehased seisid. Augustis on aga nõudlus kiirtestide järele hoobilt tõusnud, müüme nädalas umbes 1000-1500 kiirtesti,“ ütles Eesti ühe suurima isikukaitsevahendite müüja Corpowear OÜ juht Taavi Sepp.

Ehkki mõni aeg tagasi valitses veel arvamus, et kõikehõlmav vaktsineerimine vähendab oluliselt vajadust kiirtestide järele, pole nii läinud. „Paljud ettevõtted seisavad silmitsi olukorraga, kus teatud osa töötajatest ei taha end vaktsineerida, tee või tina. Töölepingu lõpetamine pole enamiku firmade jaoks mõeldav. Samuti see, et saata vaktsineerimata töötajad regulaarselt PCR-testile, mille hind on 60 eurot. Siinkohal võivadki appi tulla kiirtestid,“ märkis Sepp.