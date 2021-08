Piirangud tõstsid hüppeliselt huvi vaktsineerimise vastu

"Kui juulis vaktsineeriti Confidos koroonaviiruse vastu 3672 inimest, siis augustis on ainuüksi poole kuu jooksul vaktsiinidoosi saanud 2905 inimest," rääkis Laur, kelle sõnul on ka päringute ja broneeringute arv tuntavalt kasvanud. "Selle tempo juures võib eeldada, et ületame juuli vaktsineerimismahud augusti lõpuks poolteist korda või enamgi," ennustas Laur, kuid kinnitas samas, et nii vaktsiine kui vabu aegu on igapäevaselt saadaval.

„Kogu fookus on selgelt olnud vaktsineerimisel, mistõttu on antigeeni teste viimase nädala jooksul tehtud vähem. Siiski on oluline meeles pidada, et just testimine on parim viis hoolida inimestest enda ümber,“ selgitas Laur ning lisas, et positiivse tulemuse annab antigeeni test reeglina juba mõni päev enne sümptomite teket, mis aitab ennetada viiruse levikut.