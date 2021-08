Läti eesmärk on teha Riiast Põhja-Euroopa lennunduskeskus. AirBaltic sai valitsuselt 90 miljoni eurose rahasüsti

Läti transpordiminister Linkaits leiab, et AirBaltic on kasvuks valmis ning uus lennupark annab ettevõttele suure konkurentsieelise. “Läti jaoks on oluline, et Riia lennujaamast saaks Põhja-Euroopa lennunduskeskus ja seetõttu tuleb riikliku lennufirmat toetada,” ütleb ta.