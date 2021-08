Teise samba väljamaksed on juba ukse taga, aga kes saavad oma raha kätte esimestena?

Samuti saavad inimesed kogu oma raha kätte korraga, ei toimu osalist nii-öelda tilgutamist. Seega on täiesti võimalik, et mõni teie tuttav saab kümneid tuhanded eurod pangakontole juba septembri esimestel päevadel, kuid teie ise peate tunduvalt väiksema summaga pikemalt kannatama.

Pensionireformi rakendussätete kohaselt peaksid kõik tänavuses esimeses laines sambast lahkunud raha kätte saama septembrikuu jooksul. Lepp-Väiku küll nentis, et Pensionikeskus teeb kõik endast oleneva, kindlustamaks väljamaksete inimeste kontodele võimalikult kiirelt jõudmise, kuid konkreetse ajaraami osas lubadusi anda ei soovita. Seetõttu tulekski lahkujatel arvestada, et enne 30. septembrit nad raha kätte saada ei pruugi.

"Väljamakse saaja saab ka ise kaasa aidata, et raha laekuks võimalikult vara ning et võimalike probleemide korral saaks Pensionikeskus väljamakse saajaga kiirelt ühendust võtta: kontrollida üle, kas pangakonto on avatud krediidiasutuses, kas konto number on õige ja kontaktandmed Pensionikeskuses uuendatud," andis Lepp-Väiku raha võimalikult kiirelt kätte soovijatele ka mõned soovitused.