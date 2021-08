Tulevikus pole telefone enam vaja, sest piisab vaid sellest nutikast aksessuaarist

Vastus on lihtne – lihtsus ja vabadus! Ehk kui telefoni kaasas kandmiseks on sul on vaja taskut või kotti, siis kell on sul lihtsalt randme peal ja alati kaasas. Telefonid küll loevad ka samme, kuid kuna me ei kanna telefoni igal hetkel endaga kaasas, on info ebatäpne. Sealjuures ei oska telefonid mõõta stressi, pulssi või jälgida niivõrd täpselt unekvaliteeti ja treeninguid kui nutikell.

Sealjuures suunab nutikell oma harjumusi tervislikumaks muutma, sest tervise, une ja füüsilise aktiivsuse jälgimine on väga mugav. Nutikella abil tead täpselt, mitu tundi sa öösel magasid, kui aktiivne päeva jooksul olid ja kas stressitase püsis liiga kõrgel. Seega, kui vähegi on soovi oma tervisliku seisundiga kursis olla, tasub endale nutikell soetada. Iga nutikella saab seadistada täpselt nii, nagu sul vaja on, nii et sellest kujunebki väike tubli abiline, mitte pelgalt aksessuaar.

Algul võib tunduda, et tegemist on nutivahendiga, mis elukvaliteeti oluliselt ei paranda, kuid üsna pea harjub telefonist kaugemal püsima ning kõik olulised sõnumid ja teavitused randmel vastu võtma.

Nüüd on nutikellad hakanud jõudma pea iga inimese randmele. Juurde on tulnud mitmeid erinevaid funktsioone, nagu nahatemperatuuri ja vere hapnikutaseme andur, pulsimõõtja ning stressitaseme ja une jälgimine. Lisaks ei loe kellad pelgalt enam samme, vaid jälgivad erinevate treeningrežiimide abil ka kulutatud kaloreid. Uusimatele kelladele saab laadida alla rakendusi ning nendega isegi helistada, ilma et telefoni vaja oleks. Samuti on kellade disain ja materjal muutunud palju kvaliteetsemaks, mis teeb nutikellast mugava igapäevase assistendi.

Oleme juba aastaid elanud maailmas, kus eksisteerivad erinevad aktiivsusmonitorid ja nutikellad. Millise arengu need tooted on vahepeal läbi teinud?

Siin ei pea ma näiteid kaugelt otsima! Näiteks mu oma vend ei mõelnud kordagi nutikella ostmisele, kuid sai selle kingituseks. Nüüd on nutikellast saanud tema parim kaaslane ja eriti jälgib ta oma stressitaset. On olnud olukordi, kus nägemine, et keha tegelikult pole stressis, on aidanud ka emotsioonidega paremini hakkama saada.

Muidugi ei saa mööda vaadata ka treeningrežiimidest, mis on sammulugemisest palju edasi arenenud. Uusimate kelladega saab jälgida oma treeningute tulemuslikkust ja intensiivsust näiteks kulutatud kalorite järgi. Aga olla kursis ka sellega, kui kaua kehal taastumiseks aega läheb ehk millal on mõistlik uus trenn käsile võtta ning kas teha vastavalt kergem või just intensiivsem treening. Lisaks saab ka oma tulemustega uhkelda ja luua minivideo näiteks oma metsajooksust või jalgrattaga sõidust, et seda siis sotsiaalmeedias jagada.

Kui kella ööpäev läbi kasutada, saab koguda infot, mille järgi oma unekvaliteeti parandada. Uuemad kellad jälgivad lisaks unetundidele ka erinevate unetsüklite osakaalu ja jagavad seeläbi soovitusi, kas parema une tagamiseks peaks varem magama minema, proovima tagada öö läbi kestev uni või hoopis teha trenni, et sügavamalt magada. See on ka oluline info arstide jaoks, sest üldjuhul ei märgi inimesed oma magamisharjumusi üles. Lisaks saab kella abil mugavalt ja regulaarselt jälgida pulssi või vere hapnikusisaldust, et vajadusel neid arstiga jagada.

Olulise funktsioonina on kelladele lisatud stressitaseme mõõtmine. Ühtlasi oskab kell juhendada sind hingamisharjutuste tegemisel, et ärevust ja pingeid maandada. Kuna suurem osa inimesi veedab päeva ikkagi töölaua taga istudes, tuletab nutikell sulle meelde, kui oled liiga kaua istunud ja peaksid end liigutama. Nii saab kindel olla, et istuv töö ei mõju kehale liiga negatiivselt.

Millised on uusimad funktsioonid, millega nutikellade maailm meid üllatab? Ehk mida need kellad praegu juba teha suudavad?

Samuti on minu isa hakanud kasutama Huawei nutikella ja eriti oli see meile abiks, kui tekkisid probleemid une ja hingamisega. Kella abil saime püsivalt jälgida, kuidas ta öösiti magab ja kas vere hapnikusisaldus on piisav. Nüüd juba soovib ema omale nutikella, et sarnaselt isaga oma pulssi ja stressitaset jälgida!

Huawei on tulnud turule uue mudeliga – Watch 3 seeriaga. Mis muudab selle kella eriliseks ehk mis võimalused sel on, mida teistel ei ole?

Uuenduslik menüü, kasutusmugavus, eksklusiivne disain ja vastupidav aku on esimesed märksõnad, mis Watch 3 seeriaga seostuvad. Ühtlasi on Watch 3 seeria esimene Huawei kell, mis pakub kauaoodatud eSimi võimalust ehk on võimalik olla telefonist täiesti sõltumatu. Lisaks on see esimene nutiseade, mis toob Eestisse Harmony OSi ja avab selle võimalusi.

Tarbijad saavad kindlad olla, et nii nagu Huawei puhul tavaks on, pakume Watch 3 seeriaga heas tasakaalus hinna ja kvaliteedi suhet. Me ei soovi pakkuda ainult uhkeid funktsioone, vaid et kell ka pikalt vastu peaks ning oleks mugav kasutada.

Kui oluline on kella välimus? Kas kliendid on muutunud ka selles osas nõudlikumaks?

Kindlasti on klientide jaoks oluline mitte ainult nutikella sisu, vaid ka välimus peab olema tasemel. Õnneks on turul juba piisavalt palju valikut, et igaüks leiab enda stiili ja elustiiliga sobiva nutikella.

Saadaval on sportliku välimusega mudeleid, mis sisu poolest on kõigega varustatud, kuid disainilt sobib inimesele, kes ei soovi, et kell kohe silma torkaks. Sealjuures leiab ka eksklusiivseid disaine klientidele, kes soovivad kella kanda nii sporti tehes kui ka õhtul ülikonda kandes.

Huawei Watch 3 seeriast leiab sobiva mudeli mõlemale maitsele: Watch 3 on ajatult stiilne ning Watch 3 Pro lisab titaanraami ja safiirklaasiga väärikust, mis näeb igal hetkel eksklusiivne välja.

Milline võiks olla nutikellade tulevik?

Siin võib unistada palju! Mina ise ootan nutikella, mis asendaks telefoni täielikult ehk millel saab ekraani suurendada ja sel viisil lugeda uudiseid, sotsiaalmeediat või e-kirju nii, nagu teeme seda praegu telefonis. Kasutusmugavus on minu jaoks esikohal ja kujutan ette maailma, kus ei pea muretsema, kuhu telefon panna või kuhu selle maha unustasid. Ma näen, et kellast areneb kommunikatsioonivahend nii kõnede kui ka veebisuhtluse jaoks, minu panga- ja ID-kaart ja ka auto- ning koduvõti.

Lisaks võiks areneda kellade laadimine nii kaugele, et kell on laadimisvaba. Seda saaks saavutada päikesepatareide abil!