Toetus uue põlvkonna väikesele tuumajaamale püsib kõrge: seda pooldab üle poole elanikkonnast

Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemetsa sõnul on tuumaenergia kasutamise toetus kõikjal maailmas tasapisi kasvamas, kuna kliimamuutuste üha tuntavam mõju ja kõrged energiahinnad suunavad inimeste tähelepanu kõigile süsinikheitmeta energiatootmise liikidele, seal hulgas tuumaenergiale. „Meil on hea meel, et Eesti inimeste toetus väikese moodulreaktori projektile ja tuumaenergia kasutamise kaalumisele on püsinud aastast aastasse kõrgel tasemel. See näitab meile, et inimesed võtavad energeetikaküsimusi tõsiselt ja mõistavad, et energia varustuskindlus peab olema Eestis tagatud iga ilmaga,“ sõnas Kallemets.