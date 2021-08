Maailmakaubanduse nurgakivi mureneb: merekonteinerite puudus ohustab tavapärast kaubavedu

Konteinerid on maailmakaubanduse oluline alustala. Need võimaldavad transportida suures koguses tarbekaupu, rõivaid, tootmisosi ja muid materjale läbi pikkade tarneahelate.

Teraskastide leidmine on aga keerulisem kui kunagi varem. Kiiresti kasvav vajadus varusid täiendada ja probleemid laevanduses on jätnud tuhanded konteinerid kinni. Prognooside kohaselt tõuseb tänavu konteinerite tootmine rekordtasemele. Konteineritehased asuvad praegu eranditult Hiinas.

Sel aastal loodetakse Londonis asuva konsultatsioonifirma Drewy Shipping Consultants andmetel toota 5,4 miljonit terasest konteinerit, mille pikkus on veidi üle kuue meetri. Konteinerite tootmine on järsult suurenenud. Tunamullu toodeti kokku 2,8 miljonit konteinerit.

Olukorda on raskendanud ka mõned konkreetsed probleemid, näiteks Suessi kanali sulgemine märtsis konteinerlaeva poolt. Samuti suleti mais ja juunis Lõuna-Hiina võtmesadam, mille tõttu jäid kasutuna seisma 350 000 konteinerit.

Sügisel läbi viidud küsitluses ütlesid USA transpordiliidu koalitsiooniliikmed, et nad kaotasid 22 protsenti oma müügist, kuna ettevõtted ei suutnud oma toodete ekspordi korralikult korraldada.

Probleeme on ka sisemaale saadetud konteinerite käitlemisega. Ülekoormatud raudteeliiklus ning veoautojuhtide ja laotöötajate nappus on põhjustanud kaubaterminalides märkimisväärseid viivitusi. Ettevõtted peavad vaeva nägema, et konteinerid tühjendada ja ringlusse tagasi saada.