Afganistani keskpanga 8,5 miljardi euro suurune varandus polegi Talibani käeulatuses

Investeeringud tehti Maailmapanga haru Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (IBRD) või New Yorgis asuva FRBNY kaudu. Väiksemate varade hulka kuuluvad Šveitsis asuva Rahvusvahelise Arvelduspanga, samuti Türgi Majanduskoostöö Organisatsiooni Kaubandus- ja Arengupanga investeerimisfondi aktsiad.

Ka DAB-i juunikuises avalduses öeldakse, et pangale kuulus 5,2 miljardi euro väärtuses investeeringud. Kuigi viimane aruanne ei selgitanud investeeringute üksikasju, selgus siiski, et enamik neist investeeringutest olid USA riigi ja valitsuse võlakirjade kujul.

Kuid suur osa sellest ei asu riigi pinnal. Keskpangad, eriti arengumaades, paigutavad oma vara sageli välismaale, seda sageli asutustesse nagu New Yorgi Föderaalreserv (FRBNY) või Inglismaa Pank.

Värskeim internetis avaldatud finantsaruanne näitab, et DAB-l on koguvara umbes 8,5 miljardit eurot, sealhulgas 1,1 miljardi euro väärtuses kullavarusid ning 309 miljonit eurot välisvaluuta sularahareserve, vastavalt valuutakurssidele 21. juunil – aruandele märgitud kuupäeval.

Keskpanga varade ja reservide kohta on teada järgmist:

Taliban ütles oma laupäevases avalduses, et riigikassa, avalikud rajatised ja valitsusasutused on riigi omand ning neid tuleks "rangelt valvata".

Reutersil ei õnnestunud Afganistani keskpanga ametnikke kätte saada. Panga president Ajmal Ahmady säutsus Twitteris, et jättis pühapäeval panga eest vastutama sealsed asetäitjad ning lahkus hiljem Kabulist pärast seda, kui president Ashraf Ghani ja teised võtmeisikud olid juba põgenenud.

Arvatakse, et riigi keskpanga Da Afghanistan Bank (DAB) võlvides hoitakse välisvaluutat, kulda ja muid aardeid, kuigi täpne sisu on Afganistani ametniku sõnul ebaselge. Teine asjaga kursis olev allikas väidab, et valdav enamus varadest on väljaspool Afganistani, mistõttu võib suurem osa varudest jääda mässulistele kättesaamatuks.

Küsides osaluste kohta, ütles FRBNY ametnik, et pank ei aruta küsimusi üksikute kontoomanike kohta tulenevalt eeskirjadest, kuid on ühenduses USA valitsusasutustega, et jälgida sündmusi, mis võivad mõjutada kontrolli välisriigi keskpanga üle.

"Afganistani valitsuse USAs olevaid keskpanga varasid ei anta Talibani käsutusse," ütles USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ametnik Reutersile.

DAB-i umbes 308 miljoni euro väärtuses välisvaluuta sularaha hoiused koosnevad peaaegu täielikult USA dollaritest, mida hoiti panga peakontoris ja filiaalides, samuti presidendilossi juures, mis on nüüd Talibani käes. Aastalõpu avalduses täpsustatakse ka seda, et presidendilossi pangahoidlas hoiti veidi alla 136 miljoni euro väärtuses kullakange ja hõbemünte.

Afganistani keskpanga võlvid on koduks ka 2000 aasta vanustele kuldehetele, kaunistustele ja müntidele, mis on tuntud kui Bactria aare (Bactrian Treasure). Umbes 21 000 iidset esemet arvati kadunuks kuni 2003. aastani, mil need leiti keskpanga keldrist salajastest võlvidest, olles seal avastamata üle elanud eelneva Talibani võimuperioodi.

Afganistani seadusandjad käisid jaanuaris välja idee saata aarded hoiule välismaale, hoiatades, et need võivad sattuda varaste küüsi, vahendab kohalik ringhäälinguorganisatsioon Tolo News.

Vaadates keskpanga rahvusvahelisi reserve, hindas Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) need oma viimases juunis avaldatud ülevaates 8,1 miljardile eurole. See tähendab enam kui 15-kuulist impordi kindlustust – tunduvalt rohkem kui kolm kuud, mida peetakse ohutuks miinimumiks. Rahvusvaheline Valuutafond ütles toona, et peab reservide ulatust “üldjoontes piisavaks ees seisvatele riskidele Afganistanis”.