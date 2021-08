Salastatud hinnaga müüki pandud legendaarne Viking Line'i laev osteti ära

Laeva müük on avalik olnud ajast, mil Viking Line tellis Stockholmi-Ahvenamaa-Turu liinile uue laeva. Kui eile teatas Iltalehti, et laev on müügil, siis vahetult enne südaööd täiendati lugu infoga, et laev on müüdud. Kuivõrd müügihinda hoitakse saladuses, siis on teada, et alus saab uuele omanikule valmis 2022. aasta märtsis.