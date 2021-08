Ekspert: töövaidluste arv hakkab kasvama. Praktikas on tunda suurt ootusärevust seoses kiirabi kaasusega

Paljud on tänaseks kujundanud oma seisukoha, millest lähtuda. Kas meditsiiniteaduse viimasest sõnast, mõne valitsuse teadusnõukoja liikme hiljutisest sõnavõtust, oma perearsti soovitusest, selgeltnägija kaartidest või teab millest veel. Küll on võimatu eitada, et nii peavoolu- kui alternatiivmeedia virvarris sõnumid pidevalt muutuvad, mis on muutnud vähem radikaliseerunud inimesed ettevaatlikuks ning pannud neid vaatama otsustajate poole. Nende poole, kes peavad kandma vastutust ja langetama raskel ajal raskeid otsuseid.

Ettevõtja Rain Lõhmus märkis oma hiljutises intervjuus tabavalt, et koroonateemadega on nagu finantsturgudega: siin on suured ja väikesed valed, poolvaled, pooltõed, vahel sekka mõni fakt sisse.

Muudatusmääruse vastuvõtmise päeval, 12.08.2021, ilmusid kurjakuulutavad lood sellest, kuidas järsku on tekkinud kõigil vähemalt ühe töötajaga tööandjatel kohustus teha kiirkorras koroonaviiruse riske hõlmav töökeskkonna riskianalüüs ja esitada see hiljemalt 01.09.2021 tööinspektsioonile.

Kõigepealt kommenteeris töö- ja terviseminister Tanel Kiik 10.08.2021 ERR-ile, et valitsus võttis kabinetiistungil vastu põhimõttelise kokkuleppe, mis hõlbustaks tööandjatel kõrgema nakkusriskiga töökohtadel vaktsiini- ja testivastaste vallandamist. Minister Kiik märkis, et valitsus loeb kõrgema nakkusriskiga töökohtadeks neid, kus töötaja puutub kokku enam kui 50 inimesega ja nendes olukordades on mõistlik eelkõige vaktsineerimine, testimine või siis vastava tõendi esitamine läbipõdemise, vaktsineerimise või negatiivse testi kohta.

Kui tahetakse väita, et nüüd on teadus edasi arenenud ja meil on piisavalt ohutud vaktsiinid, mida tuleb eelistada maskidele ja muudele kaitsevahenditele, siis selle otsuse peab langetama valitsus, mitte tööandjad.

Selle tõdemuse asjakohasust kinnitaks justkui juba see, et koroonakriis oli meil juba enne vaktsiine, mis ilmusid turule käesoleva aasta algul. Kogu eelmine aasta ehk esimene laine elati üle maskide ja desinfitseerimisvahenditega. Tekib põhjendatud küsimus, miks ei saaks siis nüüd?

EVEA asepresident Nakurt-Murumaa sõnas, et tegelikult ei suuda mitte ükski tööandja ära põhjendada, et vaktsineerimine on ainus lahendus, sest alati on olemas isikukaitsevahendid.

Jätkuvalt jäi alles üldine ja abstraktne põhimõte, et juba enne kui tööandja kehtestab ettevõttes kohustusliku vaktsineerimis- või testimisnõude, peab kaaluma alternatiivseid võimalusi nakkuse leviku vältimiseks ja alles siis kui need jääksid tõenäoliselt tulemusteta, saab töötajalt nõuda vaktsineerimist või nakkusohutust kinnitavat testimist.

Selle näitega ei taha öelda, et nendel töötajatel on ilmtingimata õigus, kuid see vaidlus ilmestab, et isegi haigete ja abi vajavate patsientidega kokku puutuvate kiirabitöötajate puhul on kerge tekkima vaidlus vaktsineerimisnõude põhjendatusest. Rääkimata veel teistest töökohtadest, kus kokkupuuted ja riskid näivad vähemalt pealiskaudsel vaatlusel kaugemad.

Sellega jõuamegi välja probleemi tuumani. Tööandjad vaatasid pikisilmi riigi poole ja ootasid selgeid reegleid, millal ja kuidas võib nõuda töökeskkonnas vaktsineerimist ja millal on piisav rakendada üksnes maskikohustust, vahetustega tööd, distantseerimist jm abinõusid, kuid neljapäevane määrus jättis oma üldisuses ja abstraktsuses tööandjad nõutuks. Selle asemel, et kirjutada tööandjatele ette näidisjuhtumeid vaktsineerimist või testimist eeldavatest töökohtadest ja näidisolukordadest, öeldi vaid paari lausega seda, mis on niigi selge: „tagada töökeskkonnas teiste inimestega kokku puutuvate töötajate nakkusohutus eelkõige läbi töötajate COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise tagamise, SARS-CoV-2 nakkusohutust kinnitava tõendi kontrollimise või töötajate testimise SARS-CoV-2 testiga." Kõik õige, aga edasi mis?

Edasi on paraku nii, et tööandjad peavad koostama ja täiendama riskianalüüse (kui seda ei ole juba tehtud) ja lootma, et suurte ja väikeste valede, pooltõdede, poolvalede ja mõne asjakohase fakti lahinguväljal on igat töökohta kaardistatud bioloogiliste ohutegurite kontekstis õigesti ja määratud asjakohaselt nii vaktsineerimis- ja testimisnõuded kui ka muud töötajate õigusi ja huve puudutavad vältimis- ja leevendusabinõud.

Arvata, et sellega saab iga tööandja edukalt hakkama, ei ole usutav. See omakorda tõotab lähiajal tuua kaasa töövaidluste kasvu, mil tööandjate kulu ja kirjadega pannakse õiguspraktikaga paika see, mida valitsuselt oodati. Praktikas on tunda suurt ootusärevust seoses Tallinna Kiirabi kaasusega. Selle käik ja lõpplahendus saavad kujundama oluliselt teiste isikute käitumist ja valmidust oma huvide eest seista.

Lõpetuseks üks hea soovitus valitsusele. Vana kardetud maksu-ja tolliamet on ajapikku koondanud oma veebilehele kokku juhtumipõhised maksustamisreeglid, mis aitavad isegi maksunduse vallas võhikul imelihtsalt aru saada, kuidas üks või teine toiming mõjutab maksukohustust. Lihtsad elupõhised näited ja selged soovitused nii eraisikule kui ettevõtjale, mis teevad keeruka maksuseadusandluse kergesti arusaadavaks. Just sellist lähenemist vajame ka koroonakriisi õiguslike probleemide lahendamisel. Need lahendused peavad aga tulema riigilt, mitte tööandjatelt läbi keerukate ja kulukate töövaidluste.