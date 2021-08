ABB sulgeb Eestis ühe tehastest ning kolib teistesse ettevõtte tegevuskohtadesse Euroopas

Ettevõtte kommunikatsioonijuht Sven Sommer kinnitas Ärilehele, et koondatakse ümmarguselt sadakond töötajat, kuid on vähetõenäoline, et kõigile uus ametikoht leitakse. "Osale neist kindlasti, kuid kui suurele osale, seda on tänase seisuga keeruline prognoosida. Suures ettevõttes tuleb ja läheb projekte ning uusi tooteid pidevalt. Seda me täpselt ei tea, mis lähima kolme kuu jooksul juhtub,” rääkis Sommer.