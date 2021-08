Harku järve rannaalale ehitatakse ligi 400 koduga elamupiirkond

“Tahame pakkuda looduskaunist elukeskkonda, samas teha seda nii, et me anname omalt poolt piirkonnale midagi juurde. Nii ongi Arco Vara võtnud kohustuseks teha korda ka Harku järve rannaosa, kuhu planeerime uue rannahoone, sportimiskohtade ning mänguväljakute rajamist. Ka rannaala läbiv kergliiklustee korrastatakse, lisatakse valgustus ning pingid,” kirjeldas Niinemäe.

Uue elamuarenduse kinnistu suurus on 69 506 m2 ja sinna kerkivad 1–4-korruselised hooned. Parkimine jääb keldrikorrustele, kuhu tulevad ka panipaigad. Majade vahele rajatakse koosveetmise alad ja mänguväljakud. “Kõikide hoonete vahele jääb piisavalt ruumi, mis sobib samuti hästi kokku meie kontseptsiooniga: piirkonna väärtustamine ja mõnusa elukeskkonna pakkumine on ehitusmahu maksimeerimisest olulisem,” ütles Arco Vara juht.

KUU arhitektide kavandi üks autoritest Joel Kopli ütles, et tegemist on unikaalse asukohaga, mis ühelt poolt inspireeris, kuid teisest küljest pakkus ka suurt väljakutset. "Kõige keerulisem oli leida tasakaal avaliku ja privaatse vahel. Korrastatavat rannaala ja ala läbivad kergliiklusteed jäävad vabalt kasutamiseks kogu linnarahvale, kuid soovisime, et järve ääres elama hakkavatel inimestel tekiks ka privaatsem, n-ö koduõue tunne ning omaette olemise võimalus. Selleks kavandasime hoonetele palju rõdu- ja terrassipindasid ning samuti lisasime kahele erineva iseloomuga alale haljastust ja maastikulisi elemente," kirjeldas ta.