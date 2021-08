Uuring: Harjumaalt rändavad välja pigem lastega pered ja vanemaealised

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on väljaspool Harjumaad ja üksikuid teisi linnu vajalik tegeleda igakülgselt eluaseme soetamise võimaluste soodustamisega. „Väikelinnades ja maapiirkonnas on täna ehitamiseks vajalike pangalaenude kättesaadavus raskendatud, kuna pankade jaoks on üldises pildis väljaspool tõmbekeskusi asuvate objektide likviidsus madal,“ märkis minister. „Siin tuleks riigil eluasemega seotud toetuste määramisel ning laenude-käenduste puhul teha piirkondlikke erisusi.“