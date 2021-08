Probleem. Soovid „võtmed kätte“ tutikat korterit? Pole millegi vahel valida

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et kuna tarbijad taastusid esimesest koroonaehmatusest võrreldes arendajatega kiiremini, siis hakkas pakutavate uute korterite arv mullu kiirelt langema. „Nüüdseks oleme jõudnud olukorda, kus uusi projekte tuleb tasapisi küll peale, kuid need majad ei saa veel niipea valmis ja lõviosa valmis korteritest on ära ostetud, sest inimestel on vaja kuskil ka elada ja kõikidele ei sobi aasta aega oodata,“ ütles ta.