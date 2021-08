Enim põlatud tooraine hind on tänavu kallinenud üle 100 protsendi

Austraalia kivisüsi Newcastle-i sadamas on Aasia turu võrdlusalus ning selle hind on tänavu tõusnud 106%, üle 166 dollarit tonni kohta, selgub Arguse viimasest iganädalasest hinnangust.

Newcastle iganädalane kõrgeim hinnaindeks oli 2008. aasta juulis. Toona oli see 195,2 dollarit tonni kohta ning praegu tundub, et oleme õige pea samale tasemele jõudmas. Samas 2020. aasta septembri alguses oli indeks madalaimal tasemel – 46.18 dollarit tonni kohta.

„Eeldame, et söe osatähtsus energiatootmises väheneb energia üleminekukava tõttu, kuid sellel on turule pigem pikemaajaline mõju. Pikas perspektiivis eeldatakse söe nõudluse kasvu arenevatel turgudel, kus keskkonnapoliitika on vähem range, eriti Indias, Pakistanis ja Vietnamis, kus domineerib kivisöel töötav elektrienergia," arvas Fitch Ratings-i loodusvarade direktor Yulia Buchneva.