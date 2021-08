Plaanid osta maad väljaspool linna? Elektriliitumine võib minna kallimaks kui maa enda hind

Koroonaajastu on kaasa toonud üle-eestilise maa tehingute arvu kasvu. Üha enam ostetakse maatükke aga just keskustest välja, kirjeldab Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder.

„Lisaks asukohale ja juurdepääsutee olemasolule on kolmandaks ehituseks sobiliku maa väärtuse komponendiks tehnovõrkudega varustatus ning nendega liitumise kulu. Hajaasustusse maad ostes tasub kõigepealt uurida elektriliitumise tingimusi, kuid muidugi tasuks kontrollida ka teisi tehnovõrke või nende rajamise tingimusi,“ soovitab Teder.

Teder selgitas, et kõige kulukamaks võib kujuneda just elektriliitumine, sest kui puudub võimalus liituda ampritasuga, siis võib kulu muutuda maa hinnast isegi kõrgemaks. Tema sõnul tuleneb see erinevatest liitumistingimustest, mis omakorda sõltuvad peamiselt alajaama kaugusest ja kavandatava peakaitsme suurusest. Kui maatüki liitumispunkt asub alajaamast kuni 400 meetri kaugusel, arvutatakse liitumistasu tavatingimustel ehk 156 eurot ampri kohta.