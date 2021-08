Investeerimisplatvorm sai reguleerijatelt rohelise tule. Nüüd loodab saada Euroopa jaeinvestorite soosikuks

Praeguseks on Mintose investorid rahastanud ligi 7 miljardit eurot laene, mida on väljastanud üle 90 alternatiivse laenufirma laenuvõtjatele üle maailma. Edaspidi saavad investorid tänu litsentsidele investeerida laenudesse mugavalt ja läbipaistvalt täielikult reguleeritud keskkonnas. Investeerimisühingu litsents võimaldab Mintosel pakkuda ka uusi investeerimisvõimalusi, näiteks ETF-id ja muud varad.

Teerajaja-laenud kui põhivara klass

Investeerimisühingute ja e -raha asutuste litsentside saamine on Mintose jaoks oluline verstapost. See on tähtis samm laenude kui varaklassi viimiseks tavapärasele investeerimisturule, muutes sellesse investeerimise sama tavaliseks kui on aktsiatesse, kinnisvarasse või mõnda muusse traditsioonilisse varaklassi investeerimine.

„Ettevõtte seadistamise kohandamine ning kõigi regulatiivsete ja litsentsinõuete vastavusse viimine on olnud meie ja regulaatori jaoks ainulaadne teekond. Meil kulus siia jõudmiseks peaaegu kaks aastat ja mul on väga hea meel, et see teoks sai,” ütleb Mintose tegevjuht ja kaasasutaja Martins Sulte. "Töö regulaatoriga on olnud väga konstruktiivne, tagades, et meie ja need, kes järgnevad, rakendavad parimaid tavasid reguleeritud seadistuse ja investorite kaitse osas."

Tõhustatud investorite kaitse ja rohkem investeerimisvõimalusi

Täielikult reguleeritud seadistus toob Mintose investoritele mitmeid eeliseid: suurem läbipaistvus ja investorite kaitse on nende hulgas võtmetähtsusega.