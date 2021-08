Evelin Ilvese ettevõttel kibe aasta: raskuste tõttu sulges ta oma Hiiumaa pood-kohviku

Üldise keeruka majandusseisu tõttu tuli Evelin Ilvesel sulgeda oma Hiiumaal asuv Padriku pood-kohvik. Ilves kinnitab aga oma ettevõtte majandusaasta aruandes, et jätkuvalt korraldab ta toitlustusüritusi oma Tallinna vanalinna kodurestoranis Roog.

Evelin Ilvese ettevõtte Evelin Eluköök OÜ teenis möödunud aastal müügitulu 24 000 euro eest. Võrreldes varasema aastaga on see tulemus ca 60 protsendi võrra väiksem. Kui 2019. aastal moodustas Evelini firma toitlustusteenus kogu ettevõtte müügitulust 58 protsenti, siis 2020. aastal andis see tänu koroonakriisile vaid 25 protsenti.