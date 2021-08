Väidetavad pangatöötajad helistavad inimestele ja koorivad neilt tuhandeid

18. augustil teatati, et 17. augustil sai 47-aastane mees kõne väidetavalt Swedbanki töötajalt, kes väitis, et mehe pangakontolt üritatakse raha varastada. Kaitseprogrammi paigaldamiseks paluti mehel sisestada PIN-kood, mida ta ka tegi. Hiljem avastas mees et tema kontolt on kadunud ligi 700 eurot.

18. augustil anti teada, et 16. augustil helistas 36-aastasele mehele mees, kes ütles, et ta on Swedbankist ja avaldaja pangakontol taheti teha kahtlane tehing. Avaldaja ütles, et kasutab SEB Panka, mille peale helistaja vastas, et need kaks panka on omavahel seotud ning ühendas teda edasi järgmise töötajaga, kes ütles, et nad suudavad petiste tegevuse peatada.