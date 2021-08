Ameerikast hoopiski Tartusse õppima tulnud Keegan McBride elutee on olnud paras vingerpuss. Keskkooli napilt lõpetanust on saanud Eesti teadusmaastikul tõusev täht. Temaga vesteldes jagas ta enda inspireerivat eluteed: kuidas ta on jõudnud selleni, kes ta täna on ning kuhu plaanib edasi liikuda.