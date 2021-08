Muusika levitamisega tegelev firma sai kopsaka rahasüsti. Päevas töödeldakse enam kui 15 000 lugu

Asutaja Philip Kaplani sõnul on DistroKid saanud rahasüsti Insight Partners-ilt, kes muuseas hindab muusika levitamisega tegelevat ettevõtet 1,1 miljardi eurole. Kaplan ja Insight keeldusid ütlemast, kui palju raha Insight oli investeerinud või kui suure osaluse too omandas. Tehing kinnitab aga, et New Yorgis asuv ettevõte on üks hinnatumaid levitajaid maailmas ning vaieldamatu liider muusikaturul.

DistroKid võtab klientidelt oma tööriistade kasutamise eest aastas 19,99 dollarit (ligi 17 eurot), mis hõlmab muusika levitamist kõigil suurematel voogedastusplatvormidel ja sotsiaalvõrgustikes.

Artist, kes annab välja muusikat, aga sellega raha ei teeni, maksab sama kuutasu võrreldes artistiga, kes teenib ühe loo eesti näiteks miljon eurot. See tähendab, et mis tahes taseme või tuntusega artistid saavad kasutada ettevõtte tööriistakomplekti ning väärtust lisab ka see, et teenus võimaldab muusikutel säilitada omandiõigust. DistroKid-i kasutab rohkem kui 2 miljonit esitajat, sealhulgas räpparid Ludacris ja 21 Savage.

Traditsiooniliselt annavad muusikat välja plaadifirmad, kes hõivavad suurema osa muusikaturust. Arvestatava osa sellest moodustavad maailmakuulsad artistid ja nende looming. Kuid nende osa turul on vähenenud, sest üha rohkem muusikuid pöörab levitamisteenuste poole, mis ei nõua neilt autoriõiguste loovutamist.

Sõltumatute plaadifirmade poolt välja antud muusika moodustas 2020. aastal 8 miljardit dollarit ülemaailmsest salvestatud muusikatulust ehk umbes 35%, teatas meelelahutusturu analüüsimisega tegelev ettevõte MIDiA. Muusikud, kes andsid muusikat välja iseseisvalt (ilma plaadifirmata), teenisid eelmisel aastal umbkaudu miljardit dollarit, mis on ühtlasi uus rekord. Kaplani sõnul on Distrokid turu suurim tegija ning tänaseks avaldatakse läbi teenuse 30–40% kogu uuest muusikast.