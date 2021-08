Kolm põhjust, miks hinnad praegu tõusevad. Sooman: rahvas saab seda, mida tahab - maksta asjade eest rohkem

„Palju räägitakse rumalast ja targast rahast, aga tegelikult taandub kõik massipsühhoosile - see on vana nali, et kui keegi seminariruumis mitu korda järjest kella vaatab, siis 10 minuti pärast uurivad kõik oma kellasid. Kui kriitiline hulk inimesi jutlustab veendunult, et inflatsioonist pole pääsu, hakkavad ka kõik teised seda uskuma ning hindu ise üles ajama," selgitas Sooman. „Tundub, et kriitiline lävi on ületatud ja rahvas saab seda, mida tahab - maksta asjade, sh kinnisvara eest senisest rohkem. See toimib seni, kuniks ostjad kannad mutta suruvad ja kõva häälega kõiges kahtlema hakkavad, sest kõiki maailma hinnatõususid ei ole võimalik koroonaviiruse ja tarneprobleemidega selgitada," rääkis ta. „Samas on just juulikuu statistikas nii Tallinnas kui Tartus ajaloo kõrgeimad pakkumishinnad, mitmes väiksemas linnas on need samuti tipptasemel või rekordilähedased," lisas Sooman.