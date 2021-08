Sharpminder | Õhus on stagflatsiooni. Mis see on ja kes seda eriti kartma peaks?

Iga vili ei ole alati magus. Näiliselt süütu asi võib kätkeda endas hoopis midagi muud kui esmapilgul arvata võis. Seda õppisid omal nahal tundma Piibli Aadam ja Eeva, kui nad olid maitsnud mao poolt pakutud õuna. Tulemuseks oli paradiisist väljaheitmine, aga samas ka lihast ja luust inimeseks saamine.

Ka maailma majanduses hetkel toimuv on väga mitmekihiline ja näiliselt süütud valikud võivad kaasa tuua soovimatuid tagajärgi. Sageli on raske mõista, mis toimub ja mis on need liikumapanevad jõud majandussündmuste taga? Inflatsiooni teemal oleme oma blogis juba palju juttu teinud, kuigi sellel teemal on jätkuvalt vaja silma peal hoida. Seekord kirjutame gramm kangemast versioonist ehk stagflatsioonist, mis on paljude meie lugejate jaoks ilmselt suhteliselt uus mõiste. Lühidalt on see olukord majanduses, kus samaaegselt eksisteerivad nii kõrge inflatsioon kui ka madal majanduskasv. Nime sai see fenomen Briti rahandusministri Iain Macleod'i järgi 1966 aastal, kuna midagi sellist polnud majandus varem tundnud.

Sharpminder püüab prof. Russell Napier'i hiljutise väga-väga hea intervjuu baasil asjale natuke valgust heita (täismahus intervjuud loe siit). Põhiküsimus on, kui suur on stagflatsiooni saabumise tõenäosus ja mida see meile tähendada võiks?

Stagflatsiooni tekke 'veduriteks' on järgmised nähtused:

püsiv suhteliselt kõrge inflatsioon (Lääneriikides üle 4%);

laenupakkumise politiseerumine;

keskpankade rolli vähenemine.



Inflatsioon