Bolti käive on üllataval põhjusel 100 miljonit eurot väiksem kui seni prognoositud

Bolti mulluse majandusaasta aruandest võib lugeda, et nende käive kasvas võrreldes 2019. aastaga 74,5 protsenti, 221,4 miljoni euroni. Lisaks vähenes kahjum 85,5 miljonilt eurolt 44,9 miljoni euroni. Küll aga rääkis Bolti juht Markus Villig juba paar nädalat tagasi Ärilehele, et taksoteenus on enamikes linnades Boltile juba kasumlik äri ning kahjum tuleb teistelt toodetelt ja teenustelt, mis on alles laienemisfaasis.

"Taksoäri on maailmas tehtud aastakümneid ja need firmad on olnud ajalooliselt kasumis. Pole fundamentaalset põhjust, miks see ei peaks enam kasumlik olema pärast seda, kui tuleb uue generatsiooni ettevõte, mis kasutab tehnoloogiat ja suudab seda äri automatiseerida," märkis Villig.

See-eest kerkib Bolti majandusaasta aruannet lugedes õhku üks suur küsimärk. Nimelt avaldas riiklik programm Startup Estonia tänavu talvel Eesti iduettevõtete käibenumbrid, kus oli Bolti käive tegelikkusest märksa suurem: 322 miljonit eurot.

Nii Startup Estonia kui ka Bolt kinnitavad, et midagi põhjapanevat sellest siiski välja lugeda ei saa ning põhjus on puhtalt erinevate metoodikate kasutamises.

"Alates 2017. aastast on Startup Estonia kasutanud ühe andmeallikana EMTA poolt kvartaalselt avaldatud andmeid. Ettevõtted toovad majandusaasta aruannetes välja müügikäibe, aga EMTA kvartaalselt avalikustatud käibe puhul on tegemist maksustatava käibega, mis võib endas sisaldada ka pöördmaksutatavat ostukäivet ja samas ei sisalda see kolmnurktehinguid," seletas Startup Estonia kommunikatsioonipartner Marina Bachmann.

"Seetõttu ei ole käibedeklaratsioonide alusel EMTA avaldatud käivete andmed võrreldavad maksukohustuslase majandusaasta aruande andmetega," märkis Bachmann. Ka Bolti pressiesindaja Kristiin Jets märkis Ärilehele, et aastaaruande koostamisel lähtutakse raamatupidamisstandardist, mille põhimõtted on Startup Estonia koostatavast aruandest mõnevõrra erinevad.

Siiski rääkis Bachmann, et Startup Estonia taolises erinevuses mingit probleemi ei näe: "Lõppkokkuvõttes võivad numbrid raamatupidamuslikult tõepoolest erineda, kuid faktiliselt näitavad need eelkõige selget trendi - Eesti iduettevõtete käibed kasvavad väga hoogsalt."