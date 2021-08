Kaubaveo kujunemine alates taasiseseisvumisest: kasvu tõstis oluliselt naftavedu

Üleilmse majanduskriisi mõjul vähenesid majanduskriisi ajal oluliselt ka merekaubaveod, veetud kaupade kogus oli siis vastavalt 45 ja 36 miljonit tonni. Aastatel 2010 ja 2011 taastus kaupade kogus ligikaudu kriisieelsele tasemele, alguses 46 miljonile, siis 48 miljonile tonnile. Alates 2012. aastast vähenesid aga kaubavahetuse mahud taas, minimaalseim kogus veeti Eesti sadamate kaudu 2016. aastal, kui see oli 34 miljonit tonni. Sellest ajast peale on kaupade kogus vähehaaval suurenenud. Eelmisel aastal veeti sadamate kaudu 37 miljonit tonni kaupa ehk ligikaudu sama palju kui 2019. aastal.

Peamised sadamate kaudu veetavad kaubagrupid on naftatooted, keemiatooted, puit, kaevandus- ja karjääritooted ning koos transporditavad eri liiki kaubad. Naftatoodete vedu on viimastel aastatel märkimisväärselt vähenenud, kuid nende osatähtsus on endiselt ligi kolmandik sadamate kaudu veetavast kaubast. Kasvanud on keemiatoodete ning koos transporditavate eri liiki kaupade vedu, mis kumbki annavad juba ligi viiendiku veetavast kaubast.