Võlglane ootab pensionirahasadu: esmane eesmärk on sulgeda kõige enam sõltuvust tekitavad laenutooted

Blogija alustas ligi aasta tagasi enda mõtete, tunnete ja olukorra kirjeldust, et aidata nii end kui teisi. Ta räägib nii võlgu olemise emotsionaalsest poolest kui ka enda hasartmängusõltuvusest, kiirlaenudest, inkassodest ja kohtutäituritest. Tema üheks algseks eesmärgiks oli näidata oma teekonda põhja, kuid selle asemel on tekkinud tugev lootus, et võlgadest on võimalik vabaks saada. Oma selle nädala postituses räägib ta suurest ootusest, mille kulminatsioon saabub septembrikuu jooksul.

„Hinges kasvab järjest rohkem ja rohkem ootus ja kärsitus. Ilmselt aimate, millest räägin? Loomulikult pensionirahade väljamaksetest. Kuna täpne kuupäev on teadmata, siis on ka selgusetu, kas ootama peab veel 2 nädalat või veidi üle 6 nädala. Aga no ükskord see rahalaev saabub, see on kindel.

Suures plaanis on mul tänaseks ära kaardistatud, kuhu selle raha paigutan ja millised lepingud ära lõpetan. Esmane eesmärk on absoluutselt kõik krediidikontod kinni panna, sest see on selline erilist sõltuvust tekitav laenutoode, kuhu nõrkusehetkedel on ikka ja jälle väga lihtne sisse kukkuda. Kokku koos igasuguste lisatasudega peaks mulle sellesse potti minema ca. 5700 eurot. Täpne summa selgub ilmselt aga alles siis, kui neid makseid reaalselt teostama hakkan. Ka edasine plaan on mul suures osas paigas. Kui end meelevaldselt mõne olümpiasportlasega võrrelda, siis võiks öelda, et ettevalmistustsükkel on läbitud, peagi on ees ootamas teekond võistluspaika, siis väike kohanemine ja aklimatiseerumine ning siis andke aga start ja vormistame selle asja heaks tulemuseks ära.

Nii, aga nüüd siis tavapärase numbripostituse osade juurde. Alustuseks siis jälle väljavõte Excelist. Nagu siit näha, siis võrreldes viimaste kuudega siin midagi revolutsioonilist ei ole. Suurusjärgud on kõik samad.