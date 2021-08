FOTO ja VIDEO | Müüki tuli maapealne paradiis. Eestlastest saaks seda lubada väga vähesed

Californias, Santa Barbara külje all asuv koht ei ole ei ole lihtsalt palee või häärber. Need sõnad ei suuda selle paiga erilisust kokku võtta.

„Loon Pointi Pühakoja" nime kandev kinnistu on müügis 160 miljoni dollariga, mis teeb 137 miljonit eurot.

Selle suure krundi on 14 aasta jooksul tükk-tüki haaval kokku pannud riskifondi juht Bruce Kovner ja tema abikaasa Suzie. Mees teenis 6,6 miljardit Caxton Associatesiga. Ta lõi selle fondi 1983. aastal ning sellest sai aja jooksul üks maailma edukamaid fonde, mis tootis investoritele kümnaid miljardeid kasumit.

Abielupaar soetas esimese tüki „pühapaigast" 2007. aastal. Samal aastal ostsid nad kokku 6 hektarit maad ning maksid 83,3 miljonit dollarit. Hiljem lisasid nad veel maad ning täna on seal kokku 8,9 hektarit. Kokku on nad kulutanud üle 100 miljoni dollari. Üks müüjatest oli omal ajal näitleja Kevin Costner. Lisaks kulus Bruce'il ja Suziel 50 miljonit, et teha kogu krunt korda.

Nüüd on seal kaks häärberit, mil suurust üle 740 ruutmeetri. 2,67 hektarit on seal veel välja arendamata ning sinna saaks uus omanik soovi korral rajada veel 1115-ruutmeetrise maja.

Objekti tutvustav video on vaatamisväärsus omaette:



Kinnistul on tsirtrusesalu, roosiaed, ligipääs erarannale, raamatukogu ja palju muud. Mõlemal olemas oleval häärberil on kummalgi bassein.

Miks selline iludus müüki on tulnud? Kovnerid ütlevad, et tegemist on olnud lihtsalt nende puhkekohaga ning neile meeldib veeta rohkem aega idarannikul.

Võib-olla huvitab potentsiaalset ostjat seegi, et kui see maatükk endale soetada, siis samas plokis elavad ka näiteks Ashton Kutcher ja Mila Kunis. Kohata võib ka Georg Lucast, kellel on sealkandis kaks kõrvuti olevat häärberit.