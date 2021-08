Hooga kasvav mahetootja võttis äri kasvatamisele appi legendaarse äritrio

Ettevõtte üks rajaja Ahto Vegmann rääkis Äripäeva Raadiole, et kasvu on kiirendanud kolm aastat tagasi investoritena kaasatud legendaarne äritrio Armin Kõomägi, Sven Mansberg ja Indrek Prants, kellele ettevõttele Mahevägi kuulub nüüd 51% firmast.

Trio Kõomägi, Mansberg, Prants omavad praegu muuseas osalust Klick Eesti AS-is ning My Fitness AS jõusaalide ketis. Vaid mõni aasta tagasi müüdi leedukatele maha Bauhof.

Äri on aetud koos juba üle 25 aasta. Kõik sai alguse alkoholi hulgimüügifirmast Dunker, kus Prants, Mansberg ja Kõomägi töötasid. Ühel hetkel tahtsid kolm noort meest palka juurde saada. Ei saa, ütles Dunkeri omanik Guido Sammelselg. Selle peale öeldi head aega ja tehti oma firma, praegu Eesti suurimaks logistikafirmaks kasvanud Smarten.