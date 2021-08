Mida räägivad telefonipetturid? Siin on kolm tõestisündinud juhtumit

- Praegu on pettuste juhtumeid palju, nii et kõik eesti keelt kõnelevad klienditeenindajad on hõivatud. Töötan venekeelsete klientidega ja olete oma andmetes märkinud, et teiega saab ühendust võtta ka vene keeles.

- Tere päevast! Helistame Teile panga turvateenistusest. Märkasime teie kontol kahtlased tehingud, teie kontol on näha mitmeid kahtlaseid ülekandeid. Kas saate need maksed kinnitada, kui need kuuluvad teile? - Sellise venekeelse tekstiga algab kõne tundmatult numbrilt Maiele.

Kas Te saate aru, et teie konto on miinuses?

Siiski on näha mingeid kindlaid mustreid ja seega on SEB kogunud oma klientidelt ja kolleegidelt lugusid ning koostanud nende põhjal kolm näidet, et aidata tuvastada petturite kasutatavaid meetodeid.

"Tuletame meelde, et kui pank klientidele helistab, ei palu pangatöötaja kunagi jagada Smart-ID või Mobiil-ID PIN-koode, esitada telefoni teel paroole ega kinnitada toiminguid. Igale sellisele taotlusele tuleks vastata eitavalt ja soovitav on kõne katkestada," rõhutas Leppänen.

SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen juhib tähelepanu, et kuigi klientide teadlikkus on andmepüügikirjadest tõusnud, siis on petukõnedes või tekstisõnumites ikka midagi uut. Sel viisil jõuavad nad lähemale ka vanematele inimestele, keda nad virtuaalsetes keskkondades kätte ei saa.

Telefonipetturite aktiivsus on viimase kuu jooksul oluliselt kasvanud. Iga päev saab SEB panga kliendikeskus kümneid kõnesid klientidelt, kellele petturid on andmete saamiseks helistanud. Avalikustades petturile pangakaardi numbri, internetipanga koodi, isikukoodi, sisestades Smart-ID või Mobiil-ID PIN-koodid, võimaldab klient sisuliselt petturil oma raha vabalt käsutada.

„Ma ei olnud kuskil märkinud, et minuga võib ühendust võtta ka vene keeles, palusin, et kutsutaks eesti keelt kõnelev klinditeenindaja! Kui selle asemel siiski survestati, et ma tehinguid kinnitaks, olin ma juba maruvihane ja ütlesin, et võin selle kõne ka lõpetada, sest saan aru, et nad üritavad mind petta. Helistaja tegi selle peale viimase katse,” meenutas Maie.

- Seega kinnitate, et nende maksetega on kõik korras? Kui need on tehtud, siis on teie konto miinuses.

„Ütlen ausalt, isegi kui ma sain aru, et tegemist on petturitega, oli see väga ebameeldiv kogemus - need ähvardused, mis lubavad, et konto läheb miinusesse, võivad tegelikult südame värisema panna. Kui enne seda mõtlesin alati, kuidas saavad inimesed neid pettureid usaldada, siis nüüd saan sellest väga hästi aru,” võttis Maie teema kokku.

Eksperdi kommentaar

Leho Lugna, SEB administratsiooni divisjoni juht:

„Stressirohke olukorra loomine, ähvardamine, et kohe kaob kogu raha kontolt kuhugi, on tüüpiline lähenemine. Oluline on mõista, et ilma kliendi kinnituseta ei ole võimalik makseid teha. Isegi kui kaardi andmed on kusagilt kelmuse teel saadud ja ost on veebis sooritatud, saab selle raha tagastada, nagu nõuavad Mastercardi reeglid ja 3D Secure lahendus, kui klient pole makset Smart-ID või Mobiil-ID koodidega ise kinnitanud.

Teisest küljest, kui makse on kinnitatud konto omaniku poolt ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga, pole seda põhimõtteliselt enam võimalik "tagastada". Seetõttu ärge mingil juhul kinnitage tehinguid, mida te pole ise algatanud. Isegi kui tehing ilmub internetipanka kui "reserveeritud", on see sisuliselt juba petistele läinud ja seda pole enam võimalik tagastada. Sellistel juhtudel on ainus võimalus politseiga ühendust võtta.