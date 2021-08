Eesti Energia plaanib tuleval aastal jäätmete impordi lõpetada

"Eelmine aasta importjäätmete osakaal oli 14 protsenti ehk ca 40 tuhat tonni, see aasta on see kaks korda vähenenud. 2022. aastaks me ei näe, et importjäätmed üldse Irusse jõuaksid," ütles Räim. "Kõik on asendunud kodumaiste jäätmetega, põhiliselt Tallinna jäätmetega."