FOTOD | Uhke! Täna avatakse uhiuus 6,2 miljonit maksnud Saaremaa gümnaasiumi koolihoone

Saaremaa gümnaasiumi juhil Ivo Visakul jagub vaid kiidusõnu: „Koostöö KARISMA arhitektide, T43 ja MP Studio sisearhitektide, Nordeconi ja Riigi Kinnisvara projektijuhtidega on olnud suurepärane. Kooli esindajate jaoks on olnud alati uks lahti – meie vajadusi ja tagasisidet võeti tõsiselt, ideed said tähelepanu ning arutati üksipulgi läbi. Väga heaks näiteks on auditoorium, kus meie soovidest võeti väga palju arvesse ning mis koostöös muutus seeläbi veel multifunktsionaalsemaks. Kokkuvõtteks: see on südamega tehtud kaasaegne kool, mis pakub mõnusat õpikeskkonda. Koolipere on uue kooliaasta eel juba ootusärevil."

Haridus- ja teadusministeeriumi planeerimise ja halduse asekantsler Pärt-Eo Rannapi sõnul on uus koolimaja suurepärane näide nüüdisaegset õpikäsitlust toetava õppekeskkonna disainist. "Saaremaa gümnaasiumi hoone toetab ja soodustab õppimist parimal viisil. Tunnustame kõiki osapooli, kelle koostöö tulemusel uus kool teoks sai," lisas Rannap.





Saaremaa vallavanem Mikk Tuisu sõnul on rõõmustav, et riigigümnaasiumi hoone valmib õigel ajal ja hoolimata keerulisest situatsioonist meie ümber saab kool juba traditsioonilisel 1. septembril õppetööga alata. „Arvestades, et ka vald tegi ümberkaudsetel tänavatel märkimisväärset remonti, mis omakorda tähendas ehitajatel omavahel tööde klapitamist, siis on vaid rõõm tõdeda, et ka see sujus ilma suuremate probleemideta. Üks piirkond on saanud endale ilusa hoone koos korraliku infrastruktuuriga," lisas Tuisk.