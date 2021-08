Soome turistide puudus annab eriti valusalt tunda suve lõpus

Piirangute ja keeldude kehtestamisele on eriti tundlikuks muutunud Tallinna vanalinna toidukohad, mis juba teist aastat järjest peaaegu polegi välisturiste näinud. Ka eestlastest siseturist naljalt ei satu Raekoja platsi einestama. Seega on ärid pikalt virelenud pikalt. Kui nähti, et tänavu suvel liiguvad vanalinnas taas ringi mõnedki ristlusturistide grupid, tekitas ettevõtetes hämmingut, et niigi vähesed väliskülalised omal käel üldse ringi vaadata ei tohi.