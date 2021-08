Koroonaaja ühed suured võitjad. Elektroonikapoodide tulemused on kadestamisväärsed

Suure kasumihüppe on teinud Euronics. Kui 2019. aastal oli nende kasum alla miljoni euro, siis 2020. aastal ületas see kahe miljoni piiri. Tuleb aga tõdeda, et hoolimata kasumist on ettevõttel üle 200 000 euro suurune võlg maksu- ja tolliameti ees, mis on küll ajatatud. Euronics on oma aruandes juhtinud tähelepanu loomulikult koroonaviiruse levikule, mis tõi ettevõttele kaasa tegutsemise piirangud.