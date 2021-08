Autopesu maailmas innovatsiooni loov UpSteam kaasab märkimisväärse summa

UpSteami jaoks on see kolmas rahakaasamise ring Funderbeamis. Sel korral on ettevõtte väärtust hinnatud ligi 10,5 miljonini.

"Eelmine aasta oli üllatusi täis ja investorite usalduse tagasi võitmiseks näeme, et odavama hinnaga investeerimisvoor on kõige loogilisem samm," sõnas Kristerson. "Lisaks on meil ette näidata olulisi muudatusi paremuse poole - alates märtsist oleme kasvukõvera teravalt püsti saanud, kusjuures 80% käibest annavad meid juba varem kasutanud kliendid."

Ettevõttel on selja taga väljakutsuv aasta, muu hulgas mõjutasid neid negatiivselt nii pandeemia kui ka külm talv. Sellegipoolest suudeti käesoleva aasta 2. kvartalis +120% kasvu näidata. Ettevõtte tegevjuht ja asutaja Martin Kristerson on tuleviku osas enesekindel, sest karmid õppetunnid on andnud ärile uue hingamise.

"Oleme oma teenuse tunduvalt paremaks disaininud ning tegelenud ka palju sellega, et kasvatada ettevõtte kultuuri kõigil tasemetel," ütles Kristerson. "Kõik hakkas paremuse poole liikuma, kui hakkasime tõsiselt uurima, miks kliendid polnud rahul ja mõistsime, et suur probleem oli autopesijate motivatsiooni ja koolitustasemega. Tänaseks on need kitsaskohad lahendatud."

Lisaks toob ettevõte välja oma uuenenud laienemismudelit - tugev koostöö on tekkinud Bolt Drive'i, Citybee ja Elmo Rendiga. "Meie koostöö kogub pidevalt hoogu ning tahame pärast edukat pilootprojekti nendega koos uutele turgudele laienema hakata. Tartu näitel suutsime ära tõestada, et uue linna käivitamine ei pea üldse nii kulukas olema, kui me varasemalt arvasime," lisas Kristerson.