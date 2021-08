Teede remondivõlg jõuab tänavu 800 miljonini

Tarmo Trei sõnul on remondivõlg investeering, mida riik peaks tegema, et viia halvas korras ja nõuetele mittevastavad teelõigud heasse seisundisse. „Teede Tehnokeskuse poolt 2019. aastal tehtud analüüsi kohaselt oli riiklike teede remondivõlg toona 689 miljonit. Käesoleval aastal võib see summa hinnanguliselt kasvada 800 miljonini. See puudujääk hõlmab ainult riigile kuuluvaid teid, mis moodustavad vähem kui kolmandiku kõigist teedest. Kui arvestada juurde ka kohalikud teed, siis võib üleriigiline puudujääk isegi kaks korda suurem olla,“ ütles Trei.