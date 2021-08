Sügise eel on üüriturul oluliselt vähem pakkumisi, kuid see-eest soodsamad hinnad

Kinnisvarakuulutuste portaali Kinnisvara24.ee tegevjuhi Katrin Aroni sõnul on suve lõpp üüriturul aasta aktiivseim aeg. „Kõige suurem sihtrühm, kes üürikortereid sügise hakul otsivad, on üliõpilased. Kuna majandus kasvab, siis tunnevad ka tudengid ennast tänavu kindlamalt kui eelmise aasta sügisel ja see on suurendanud nõudlust üürikorterite järele. Paljud üliõpilased, kes elasid varem koos vanemate või sõpradega, otsivad endale nüüd omaette elamist. Samuti vajavad üürikorterit inimesed, kes kolivad suvekodudest tagasi linna."

Kui Viljandi üüriturg ongi üsna väike, siis oluliselt on üürikorterite arv langenud ka Tallinnas, kus on Eesti suurim nõudlus üürikinnisvara järele. Hetkel on Tallinnas väljaüürimiseks pakkuda 779 üürikorterit ja 20 üürimaja või -majaosa, mida on 42 protsenti vähem kui aasta tagasi. Pärnus on üürikorterite pakkumiste arv aastaga vähenenud 41 protsenti ja hetkel on saadaval 82 pikaajaliseks üüriks mõeldud kodu. Tartus on pakkuda 39 protsenti vähem üürikortereid kui eelmisel aastal - hetkel saab üürikodu otsija valida 153 korteri, maja või majaosa vahel.