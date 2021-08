Eesti suurim teehoiu valdkonna liit sai uue nime – Eesti Taristuehituse Liit

Eesti Taristuehituse Liidu juhatuse esimehe Sven Pertensi sõnul on algselt eelkõige asfaldile ja sellega seotule pühendunud ühendus kasvanud tänaseks kõige mõjukamaks teehoiu valdkonna ettevõtteid ja insenere koondavaks liiduks. „ESTELi haldusala ja tegevused on ajaga oluliselt kasvanud ning otsustasime, et uus nimi peaks laiemalt esindama liidu ja liikmete tegevusi,“ ütles Pertens.