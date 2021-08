Veel jõuad! Kandideeri vingele töökohale innovaatilises ettevõttes!

Südameapteegi e-teenuste mitmekordne kasv tõukab tehnoloogilist innovatsiooni

Tervishoiuteenuste ja tervisealase nõustamise vajadus on viimasel paaril aastal oluliselt kasvanud. „Pandeemia on tervishoiuvaldkonda väga suurel määral mõjutanud – COVID-19 levikuga suurenes järsult tervishoiuspetsialistide töökoormus ja vastutusvaldkond. Ka apteekrid on olukorrast mõjutatud, olles sisuliselt perearsti paremaks käeks, kes pakuvad lisaks ravimite müügile ka nõustamist ja abi lihtsamate tervisemurede korral,“ tõdes Südameapteegi tegevjuht Risto Laur.

Lauri sõnul on pandeemiast tingitud piirangute ja kaugtöö tõttu tekkinud inimestel vajadus ka apteegiteenust kasutada kodust lahkumata. „Tervisemure ei küsi aega ega kohta ning üha olulisem on olla klientidele igal hetkel ja igal pool kättesaadav – tehnoloogilised lahendused võimaldavad meil seda teha. Nõudlus nii e-nõustamise kui ka e-apteegist tervisekaupade ja ravimite ostmise järele on üha kasvamas,“ rääkis Laur. Viimasel aastal on e-teenuste osakaal apteegiturul mitmekordselt kasvanud.

Südameapteek on lähiaastate fookusesse võtnud e-apteegi teenuste edasi arendamise, mis võimaldab tervishoiuteenuseid ja -kaupu pakkuda ükskõik millises Eesti otsas klient ka ei viibi. „COVID-19 levikust tingitud piirangud on kasvatanud hüppeliselt vajadust tugevate IT-spetsialistide järgi kõigis valdkondades. Ka meie oleme seoses e-kanalite arendamise plaaniga äriarendusjuhi otsingul, et leida hea tehnilise taibuga ja julge inimene, kes tagaks tehnoloogilise innovatsiooni arendamise ettevõttes,“ sõnas Laur.

Südameapteek tuli e-apteegi teenusega turule 2019. aastal, pakkudes võimalust konsulteerida kogenud apteekriga hoolimata oma asukohast ning tellida vajalikud ravimid ja apteegitooted kõikjal üle Eesti endale koju, kontorisse, lähimasse Südameapteeki, pakiautomaati või postkontorisse. Südameapteegi kaubamärgi all tegutseb täna 69 apteeki, kus töötab 359 töötajat.

Südameapteegi meeskond otsib äriarendusjuhti