Spetsialist tööturust: probleemiks on sotsiaalsete oskuste vajadus

Kui sellest, et piisav hulk noori ei õpi inseneriks, finantsistiks või oskustööliseks on räägitud juba aastaid, siis märksa vähem on tehtud juttu sellest, et tehniline oskus üksi ei tööta – spetsialist peab ka organisatsiooni sobituma ning kolleegide ja klientidega tulemuslikult koostööd teha suutma.

Juba praegu on ettevõtjatel kõige keerukam leida tehnilisi spetsialiste, kellel on tugevad sotsiaalsed oskused: suhtlemisosavus, kohanemisvõime, prioriteetide seadmise tunnetus, initsiatiivikus ja analüüsivõime. Neli aastat tagasi läbi viidud rahvusvahelise uuringu käigus märkis 45 protsenti osalenud tööandjatest, et sobivate oskustega inimesi on keeruline tööturult leida, tänaseks on väljakutsega silmitsi seisvaid ettevõtteid kindlasti veelgi enam. Seega annab õige eriala, kombinatsioonis vajalike oskustega, töötajale hea stardipositsiooni rääkida läbi kõikvõimalikes tingimustes, ka töötasus.

Sotsiaalsete oskuste vajadus

Üha suurema nõudluse tõttu koolitatakse palju nii IT-erialaga kui teisi kitsama valdkonna spetsialiste, aga siiski ei pöörata veel praegugi nende õpetamisel piisavalt tähelepanu sellele, et koolilõpetaja oskaks organisatsiooni tegelikke vajadusi analüüsida, probleemidele lahendusi välja pakkuda ja oma tööd kolleegidele arusaadavalt selgitada. Kuna töö muutub üha automatiseeritumaks, on aga seda olulisem keskenduda sotsiaalsetele oskustele.

Mõne aasta taguse Manpoweri uuringu kohaselt tõdeb 38 protsenti tööandjatest, et uutele töötajatele on keeruline õpetada küll tehnilisi oskuseid, kuid 43 protsenti märgib, et veelgi keerukam on õpetada sotsiaalseid oskuseid.