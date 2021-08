Asjatundja kritiseerib Tartu ülikooli alampalga uuringut. "Uuringuesitlusel toodi kasvõi ohtlik näide Sloveeniast"

Palgalõhe vastu suunatud pikett Foto: Rauno Volmar

Tartu Ülikooli läbi viidud uuring kinnitab, et alampalga tõusu mõju hõivele on Eestis olnud pigem positiivne ning on aidanud tõsta ka alampalgast kõrgema palgaga töötajate sissetulekuid.